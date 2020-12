Covid, ancora un decesso ma è boom di dimessi Ha perso la vita un 80enne di Sant'Angelo a Cupolo. Cala la pressione sui reparti, 78 i degenti

Ancora un decesso nell'area Covid dell'Ospedale San Pio di Benevento. Oggi ha perso la sua battaglia contro il virus un uomo di 81anni di Sant'Angelo a Cupolo. Un decesso che porta a 126 il numero complessivo di morti presso il nosocomio sannita dove i reparti dedicati alla lotta al virus restano saturi.

La buona notizia arriva dai pazienti dimessi, ben 13 lasciano il San Pio portando il numero dei ricoveri da 92 a 78 (71sanniti, 7 provenienti da altra provincia).

Di questi 9, tutti sanniti, sono in terapia intensiva, 11 (10 sanniti, 1 di altra provincia) in pneumologia/sub intensiva; 18 (16 sanniti, 2 di fuori provincia) nel reparto di malattie infettive; 29 i pazienti ricoverati in medicina interna(27 sanniti, 2 di altra provincia); 8 (7 sanniti - 1 di altra provincia) sono ricoverati in medicina d'urgenza - sub intensiva area covid, 3 sono in isolamento nell'area dedicata al pronto soccorso.

E intanto il servizio di epidemiologia dell'Asl di Benevento comunica 88 nuovi positivi (8 sintomatici, 80 asintomatici) a fronte dei 281 test effettuati. E sono 45, invece, i guariti del giorno.