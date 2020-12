Fatebenefratelli, lunedì si illumina l'albero della Fedeltà Gli addobbi natalizi degno di speranza per i degenti

Si illuminerà domani (lunedì 7 dicembre alle 17) all'Ospedale Fatebenefratelli Sacro Cuore di Gesù "l'albero della fedeltà" si chiama così l'albero di Natale allestito nel cortile della struttura sanitaria di viale Principe di Napoli a Benevento, l'Albero della fedeltà che "ricorda la nostra fedeltà al Signore".

"In mezzo a questa pandemia, alla vita resa più difficile e alle lotte quotidiane, rimaniamo fedeli a Lui" ha voluto ricordare il Rev.do Padre Fra Gian Marco Languez, OH Superiore del Ospedale Sacro Cuore di Gesù-Fatebenefratelli.

Una iniziativa sobria dedicata soprattutto ai degenti che in questi giorni saranno ospiti dell’Ospedale. Un modo semplice ma concreto per far vivere anche a loro il significato ed il clima del Santo Natale. Oggi la nostra Istituzione – ha ricordato il Superiore Fra Gianmarco Languez - è come un albero, un grande albero. Ma non dovremmo mai dimenticare che quell'albero trae la vita dalle radici. Dobbiamo conoscere le nostre radici e sapere che è attraverso queste che l’albero prende vita, disegna vite. Dobbiamo sempre ricordare che all'ombra di quell'albero c'è la nostra missione che è quella di prendersi cura dei malati, dei poveri e dei bisognosi. Il nostro ospedale è per tutti, tutti sono i benvenuti.

In questa occasione vorrei cogliere l' opportunità per rivolgere un pensiero ai nostri amati pazienti per averci dato fiducia e la possibilità di aiutarli e offrire loro un buon servizio sanitario. Il Superiore del Fatebenefratelli ha voluto ringraziare, in questo momento particolare dell’anno, direttori, primari, medici, infermieri, caposala/capotecnici, ausiliari, collaboratori degli uffici sanitari, coordinatori infermieristico, collaboratori degli uffici amministravi e volontari per il grande impegno e lo spirito collaborativo che hanno consentito di assicurare un servizio eccellente ai nostri pazienti e alle loro famiglie.