Covid, oggi quattro decessi al San Pio Hanno perso la vita un uomo e tre donne

Quattro decessi oggi nell'area covid dell'ospedale San Pio. Non si ferma la lunga scia di vittime del coronavirus. Oltre alla giovane vita del giornalista di 44 anni (leggi qua) sono deceduti una donna di Ruviano (Caserta) di 82 anni, una donna di Tocco Caudio di 87 anni e una donna di San Giorgio del Sannio di 94anni. Arriva a 130, dunque, il numero complessivo di morti presso il nosocomio sannita.

Nessun dimesso oggi e i reparti ospitano 78 pazienti (69 sanniti e 9 di altre province). Di questi 9, tutti sanniti, sono in terapia intensiva (8 sanniti e 1 di altra provincia), 10 (7 sanniti, 3 di altra provincia) in pneumologia/sub intensiva; 18 (16 sanniti, 2 di fuori provincia) nel reparto di malattie infettive; 29 i pazienti ricoverati in medicina interna(27 sanniti, 2 di altra provincia); 9 (8 sanniti - 1 di altra provincia) sono ricoverati in medicina d'urgenza - sub intensiva area covid, e 3, tutti sanniti, sono in isolamento nell'area dedicata al pronto soccorso.