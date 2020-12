Covid. Più di cento nuovi casi nel Sannio Il report dell'Asl di Benevento per oggi, domenica 6 dicembre

Oltre cento nuovi casi di covid in ventiquattro ore e il Sannio supera quota 2700 contagi. Dunque, continuano ad aumentare i casi di positività al coronavirus nella provincia di Benevento. Sono in particolare 101 i positivi segnalati dall'Asl di Benevento su 377 test effettuati per un totale complessivamente di 2713 casi dall'inizio della nuova ondata di contagi. Ci sono purtroppo anche quattro nuovi decessi e sale ad 81 il numero delle vittime.

Aumentano, però, anche i guariti che sono 73 in più rispetto alla giornata di ieri e diventano 1337 i cittadini sanniti che hanno ormai superato la malattia. Nel consueto report elaborato dal Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria di via Oderisio viene inoltre precisato che dei 101 infetti solo 7 sono sintomatici mentre 94 risultano essere asintomatici.