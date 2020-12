Nasce il centro solidale 'Bene Attivi' L'iniziativa sarà presentata domani al quartiere Santa Maria degli Angeli

Domani, dercoledi 9 dicembre, alle 16.30 in piazza Enrico Maria Fusco 6-7, al quartiere Santa Maria degli Angeli di Benevento, si terrà l’inaugurazione del Centro Solidale “Bene Attivi”, promosso dalla Proloco Samnium del presidente Pino Petito e dall’Assessorato ai rapporti con le associazioni del Comune di Benevento, guidato dall’assessore Carmen Coppola, il tutto coordinato dall’associazione “Giovanni De Toma” e con il patrocinio dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI) – Comitato di Benevento.

Interverranno oltre ai presidenti delle associazioni promotrici: Clemente Mastella, sindaco di Benevento; Carmen Coppola, assessore ai rapporti con le associazioni; Renzo Mazzeo, presidente provinciale del comitato Unpli di Benevento. La benedizione dei locali sarà affidata a don Mimmo Parlavecchia, parroco di Santa Maria degli Angeli.

"Il Centro Solidale - spiegano i promotori dell'iniziativa - è una “porta aperta”: accoglie, incontra, ascolta, informa, orienta, in un rione dove il disagio sociale non può prescindere da Ascolto e Relazioni. Ci si muoverà attraverso l’opera dei tanti volontari che ogni giorno si dedicano al servizio. Sarà prima di tutto un centro rivolto a contrastare l’emergenza e il bisogno alimentare, pronti per ricevere donazioni, come prodotti alimentari e di prima necessità, da destinare alle famiglie in difficoltà a causa dell'emergenza Covid-19. Per il periodo di Natale, sarà il Consorzio Stabile Medil a donare pacchi alimentari al Centro Solidale "Bene Attivi", assieme a tante altre aziende del territorio, che parteciperanno all’iniziativa".