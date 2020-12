Niente shopping dell'Immacolata, la città resta spenta Gli allestimenti natalizi dovrebbero essere funzionanti da sabato

“Siamo arrivati parcheggiando in una Piazza Risorgimento praticamente vuota... negli anni scorsi uno scenario inimmaginabile”.

Una delle poche coppie a passeggio lungo Corso Garibaldi nella mattina dell'Immacolata si sorprende per un'atmosfera quasi spettrale.

Mattinata con pochissime persone in giro in centro nel giorno che invece dovrebbe far segnare il boom dello shopping natalizio. Benevento rimane spenta e deserta e i commercianti si dicono delusi: “Non sta andando affatto bene. A complicare la situazione – ci racconta un'esercente di Corso Garibaldi– anche l'ordinanza restrittiva emanata dal Comune. Purtroppo non c'è abbastanza chiarezza e le persone pensano erroneamente che nel fine settimana il Corso sia praticamente chiuso. A questo dobbiamo sommare i ritardi negli ordini derivanti dallo stop per l'emergenza. Non è assolutamente un buon momento”.

Tra esercenti di oggettistica e gioielleria riusciamo a trovare qualche piccolo segnale di ripresa “Pian piano cominciano a fare acquisti ma è imparagonabile rispetto agli altri anni. Manca anche l'atmosfera natalizia di cui forse quest'anno si ha veramente bisogno”.

E infatti Benevento resta ancora senza alcun simbolo del Natale.

“Spero che entro sabato la città possa avere il suo allestimento – dettaglia ad Ottopagine.it l'assessore al Commercio e agli Eventi del Comune di Benevento, Alfredo Martignetti – che comprenderà gli abeti luminosi lungo Corso Garibaldi, il maxi albero in Piazza Castello, due Natività, una posizionata presso la parrocchia dell'Addolorata, l'altra presso quella di Santa Maria della Pace e Santa Rita, e stiamo ancora verificando l'opportunità tecnica per installare due grandi angeli da posizionare davanti alla Cattedrale. Decorazioni con alberi luminosi anche nei quartieri con uno previsto anche davanti al Teatro Romano”.