Covid, una vittima al San Pio e 14 nuovi positivi dai tamponi Non ce l'ha fatta un 79enne di Limatola. Pazienti nei reparti coronavirus scesi a quota 75

E' un 79enne di limatola l'ennesima vittima registrata nei reparti covid dell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento. L'uomo era ricoverato in terapia intensiva e purtroppo le sue condizioni di salute si sono ulteriormente aggravate fino alla morte.

Scende a 75 il numero dei pazienti nei reparti covid del Rummo dove si sono registrate anche le dimissioni di tre pazienti – due sanniti e una persona di fuori provincia –. Otto le persone attualmente ricoverate in terapia intensiva, 9 in sub intensiva pneumologica. Ed ancora, ricoverati al San Pio in Malattie infettive 20 persone, 28 in Medicina Interna, 8 in Medicina d'urgenza area covid e 2 in isolamento all'interno dell'area dedicata del Pronto Soccorso. Un totale di 75 pazienti, di cui 67 sanniti e 8 da fuori provincia.

Per quanto riguarda i tamponi, oggi ne sono stati analizzati 162 tamponi. Di questi 28 positivi ma solo 14 rappresentano nuovi casi covid. Dall'inizio della pandemia sono 131 le persone ricoverate al San Pio che purtroppo non ce l'hanno fatta su 664 casi complessivi trattati nei reparti covid.