Voucher sociali, ecco come farne richiesta Ad annunciarlo il sindaco Mastella e l'assessore Ambrosone

Voucher alimentare, ecco tutte le informazioni necessarie per farne richiesta. Il sindaco Clemente Mastella e l’Assessore alle politiche sociali Luigi Ambrosone, infatti, rendono noto che "per la partecipazione dei cittadini all’avviso pubblico per la erogazione voucher sociali, per acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità, per persone in difficoltà; bisogna accedere sul sito del comune di Benevento, andare in alto a destra sul link contrassegnato in giallo con la dicitura “Misure di sostegno ai nuclei familiari in difficoltà”, per poi andare alla pagina successiva cliccando su “ Istanza per i Buoni Spesa”, fare la domanda sulla schermata on line compilando tutti i campi richiesti dalla stessa. Al completamento corretto, inserendo tutti i dati richiesti e cliccando il tasto invia, la domanda si riterrà perfezionata e inviata. Si precisa che per la partecipazione alla erogazione dei Voucher bisogna essere in possesso dei seguenti requisiti: i nuclei familiari con componenti che non stiano già usufruendo di altre forme di sostegno pubblico attivate a seguito dell’Emergenza covid e precisamente: persone sole che non siano assegnatarie di sostegno pubblico (RdC, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale, altri aiuti COVID) e/o di redditi da pensione, invalidità, ecc. superiore a € 300 mensili; nuclei familiari con n. 2 componenti, che non siano assegnatari di sostegno pubblico (RdC, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale, altri aiuti covid) e/o di redditi da pensione, invalidità, superiore a 400 euro mensili; nuclei familiari con 3 componenti, che non siano assegnatari di sostegno pubblico (RdC, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale, altri aiuti COVID) e/o di redditi da pensione, invalidità, superiore a 550 euro mensili; nuclei familiari con 4 o più componenti, che non siano assegnatari di sostegno pubblico (RdC, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale) e/o di redditi da pensione, invalidità, superiore a 700 euro mensili".

Dall'Ente viene inoltre precisato che bisognerà dichiarare di "non possedere, alla data di pubblicazione del presente avviso, liquidità su C/C postale e/o bancario o su libretti postali superiore ad 3mila euro riferita all’intero nucleo familiare; avere un Isee, in corso di validità, non superiore a 15mila euro, non essere titolari di partita Iva già beneficiari di altre forme di sostegno pubblico. L’importo del voucher da erogare sarà stabilito secondo i seguenti criteri: una persona 250euro, due persone 300 euro mensile, tre persone 350 euro, quattro o più persone 400 euro. Il voucher potrà essere utilizzato ESCLUSIVAMENTE per l’acquisto dei seguenti beni di prima necessità: acquisto di prodotti alimentari di prima necessità (ad esclusione di bevande alcoliche, cosmetici e alimenti per animali); prodotti essenziali per l'igiene personale e per la pulizia della casa. Il Voucher Sociale sarà nominativo e personale (ovvero utilizzabile solo dal titolare), non trasferibile, non cedibile a terzi e non convertibile in denaro contante.Il Voucher potrà essere utilizzato entro due mesi dalla data di attivazione".