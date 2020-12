Tre decessi nei reparti covid del San Pio di Benevento Non ce l'hanno fatta un 67enne di Cusano, un 93enne di San Nicola Manfredi e un 84enne di Apice

Torna a salire, purtroppo, il numero delle vittime registrate nei reparti covid dell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento. Tre le vittime nelle ultime 24 ore. Si tratta di un 67enne di Cusano Mutri, un 93enne di San Nicola Manfredi e di un 84enne di Apice. Tutti erano ricoverati da alcuni giorni al Rummo dove i pazienti scendono a 69, di cui 60 della provincia di Benevento. Nove le persone in terapia intensiva, 8 in sub intensiva di pneumologia. Scende a 18 il numero dei pazienti a Malattie Infettive. Resta Medicina interna il reparto con più ricoverati (28). sei i degenti a Medicina d'Urgenza area covid. Un solo paziente dimesso nelle ultime ore.