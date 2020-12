Covid, il San Pio partirà con i vaccini dal 15 gennaio L'annuncio del direttore Ferrante: l'ospedale sarà centro di stoccaggio delle dosi per il Sannio

“Il trend testimonia un calo dei ricoverati che sono scesi di circa 30 unità a confronto delle scorse settimane e ci aspettiamo un calo ulteriore ma è essenziale stare attenti e seguire ogni precauzione perchè subito dopo le feste ci aspettiamo una nuova ondata”. Così il direttore dell'ospedale San Pio, Mario Ferrante, ha fatto il punto della situazione covid, questa mattina a margine di un appuntamento dedicato ad iniziative di solidarietà.

Poi l'annuncio riguardo all'attesa campagna vaccinale. “Abbiamo già partecipato ad una riunione operativa in Regione e dopo il 15 gennaio arriveranno i vaccini. Il San Pio dotato di frigoriferi a meno ottanta gradi, sarà centro di stoccaggio. Effettueremo i vaccini a tutto il personale sanitario, poi l'Asl si occuperà di effettuare i vaccini nelle altre strutture sanitarie, come le rsa. Credo che il 12 gennaio ci sarà già una simulazione per mettere a punto ogni dettaglio ed evitare che si formino criticità”.