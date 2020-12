All'ospedale San Pio una stanza per pregare e pensare Il calendario. Le opere del medico e artista Giovenale Tresca saranno in collocazione fissa

Nell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento verrà creata una stanza con 24 opere del medico e artista sannita, Giovenale Tresca, che raffigurano Padre Pio. L'annuncio è stato fatto questa mattina dal direttore generale del nosocomio Sannita durante la presentazione del primo calendario della storia dell'azienda ospedaliera intitolata al Santo di Pietrelcina. Un almanacco realizzato con il patrocinio di Confindustria Benevento ormai da mesi al fianco di medici e personale sanitario che stanno affrontando la dura battaglia contro il covid. “Il calendario rappresenta solo l'ultimo contributo degli imprenditori sanniti di Confindustria all'azienda ospedaliera San Pio – ha spiegato il numero uno degli industriali sanniti, Filippo Liverini -. Abbiamo donato nei mesi di marzo e aprile di circa 350mila euro raccolti e donati all'ospedale. Oggi anche quest'altra iniziativa per rafforzare l'obiettivo di Confindustria, ovvero di aziende che vogliono – ha rimarcato Liverini - dare un segnale di sostenibilità e solidarietà in questo periodo difficile. Solo la scorsa settimana – ha ricordato il presidente di Confindustria abbiamo regalato al comune e quindi alle scuole 55 pc per la didattica a distanza”.

Liverini si è poi soffermato sull'economia modificata dall'emergenza Covid: “Si tratta di un'economia circolare sostenibile e agganciata a tre particolarità: ambiente, governance e un'azienda fianco del territorio come è avvenuto in questo periodo in provincia di Benevento. Benevento, il Sannio – ha poi concluso il numero uno di Confindustria Benevento – è un'area interna ma baricentrica rispetto ad una centralità che stiamo conquistando pian piano anche grazie alle infrastrutture, che stanno nascendo e che potranno contribuire al riscatto del nostro territorio con la speranza del ritorno dei nostri giovani”.

“Il San Pio è un'azienda che ha impulsi a 360 gradi e anche il calendario deve rappresentare uno slancio nonostante il periodo sanitario che stiamo affrontando” ha invece commentato il direttore generale dell'Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento che ha ringraziato il dottore Tresca e Confindustria Benevento “che tanto ha fatto in termini di aiuti economici per il nostro ospedale”, e poi ha annunciato: “da questa iniziativa nascerà una sorta di stanza per pregare o per pensare”. Il dg del San Pio poi spiega le modalità: “Le 24 opere raffigurare anche sul calendario saranno disposte in un ambiente dove saranno installate anche delle panche per consentire alle persone di riflettere, trascorre qualche momento di pace”.

“Ho voluto regalare 24 mie opere che raffigurano San Pio, al quale sono devoto, all'ospedale in un momento di sofferenza” ha invece spiegato il medico e artista Giovenale Tresca. “Padre Pio è stato sofferente ed ha dato il valore alla sofferenza. Devo ringraziare il direttore Ferrante per la sua sensibilità. E' mio immenso piacere vedere Silenzio d'Amore ricordando la frase di Padre Pio: il Signore parla a chi ha le orecchie basse e sta in silenzio. Queste opere - conclude Tresca - dovrebbero completare le terapie mediche come farmaco emozionale e spirituale per un credente. Per chi non crede, invece, spero che in questi quadri possa trovare pace e magari anche quella Luce”.