Emergenza Covid, mille saturimetri ai cittadini bisognosi Domani la consegna simbolica da parte del sindaco Clemente Mastella

Domani 12 dicembre alle 11, presso la sala consiliare di Palazzo Mosti, il sindaco Clemente Mastella procederà alla consegna simbolica al presidente dell’Ordine dei Medici, Giovanni Pietro Ianniello, dei circa 1.000 saturimetri che il primo cittadino ha deciso di mettere a disposizione dei cittadini meno abbienti di Benevento.

Sarà infatti demandato ai medici e pediatri di base il compito di individuare per conto del Comune i pazienti che, per condizioni socio-economiche e cliniche, necessitano di uno strumento fondamentale per il monitoraggio del livello di ossigenazione del sangue delle persone risultate positive al Covid-19.

Una volta individuato il paziente, il medico o pediatra di base provvederà a rilasciare una richiesta nominale su carta intestata, senza riportare la diagnosi, con la quale il paziente o un suo delegato (munito del proprio documento di riconoscimento e copia del documento di riconoscimento del beneficio) potrà ritirare il saturimetro presso l’Ufficio l’Ufficio Relazioni con il Pubblico ubicato presso la struttura del megaparcheggio di via del Pomerio (Palazzo Impregilo).