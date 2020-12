Assessorato e Università in campo per le politiche giovanili L’iniziativa è stata promossa dall’assessora al ramo, Carmen Coppola

Si è svolto il primo incontro del Tavolo Tecnico sulle politiche giovanili promosso dall’assessora al ramo, Carmen Coppola. “Il progetto – spiega l’assessora Coppola - prevede un lavoro congiunto tra l’ufficio per politiche giovanili, le università che insistono sul nostro territorio e un gruppo di giovani che sarà successivamente individuato con apposita manifestazione di interesse”.

Nel corso dell’incontro si è discusso di come individuare una progettualità utile ai giovani del territorio, partendo dalle esperienze che già le università mettono in campo e valorizzando progetti di crescita su competenze trasversali come cinema, teatro, musica e lingue.

“Un altro tema molto importante che abbiamo affrontato – conclude l’assessora Coppola – è quello relativo al potenziamento delle competenze informatiche.

L’obiettivo è quello di progettare una serie di attività utili alla popolazione giovanile beneventana a partire proprio dall’ascolto delle esigenze dei giovani profittando degli spunti, delle indicazioni e delle esperienze provenienti dalle Università”.