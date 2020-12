Covid, ancora due morti al San Pio di Benevento Ci sono anche 5 dimissioni. Sessantaquattro i degenti dei reparti covid

Ancora due decessi nei reparti covid dell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento.

Hanno perso la loro battaglia contro il virus una donna di 90 anni di Benevento e un uomo di 77 anni di Circello.

Erano ricoverati da alcuni giorni al Rummo dove i pazienti scendono a 64, di cui 57 della provincia di Benevento.

Sette le persone in terapia intensiva, 8 in sub intensiva di pneumologia. Scende a 13 il numero dei pazienti a Malattie Infettive. Resta Medicina interna il reparto con più ricoverati (26). Otto i degenti a Medicina d'Urgenza area covid. Due al Pronto Soccorso.

Ben cinque i pazienti dimessi nelle ultime ore.