Di Maria a Limatola per incontrare il sindaco Parisi Viabilità e sicurezza del Canale Tiso al centro del sopralluogo del presidente della Provincia

Il presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, ha effettuato un sopralluogo a Limatola su invito del sindaco e consigliere provinciale Domenico Parisi. Il presidente, accompagnato dal capo staff Renato Parente, ha preso visione dello stato di percorribilità della viabilità provinciale, mentre il sindaco Parisi gli ha illustrato le maggiori criticità che riscontrano quotidianamente gli utenti delle arterie di competenza della Rocca nel territorio di Limatola. Tra le problematiche sul tappeto si registra la condizione di carenza di sicurezza del Canale Tiso. Secondo il sindaco di Limatola è improcrastinabile un intervento risolutivo della annosa problematica che preoccupa la cittadinanza. Al più presto, ha detto Parisi, per l’auspicata ripresa delle normali attività quotidiane con la fine dello stato di emergenza da COVID 19, occorre che siano garantite le condizioni che agevolino il rinnovato interesse dei flussi di visitatori per la bella città di Limatola. Il presidente Di Maria, dichiarando di aver preso buona nota delle sollecitazioni formulate dal sindaco, ha assicurato il suo massimo impegno per risolvere le criticità per la mobilità locale che gli sono state prospettate ed, in particolare, per quanto concerne la messa in sicurezza del Canale Tiso per la parte che risulta di competenza della Provincia. “E’ un problema, quello del Canale Tiso, che attende da tempo una soluzione - ha commentato Di Maria . Ho assicurato al sindaco e consigliere provinciale Domenico Parisi che sto valutando con gli uffici il percorso tecnico amministrativo più efficace per corrispondere nel più breve tempo possibile alle legittime istanze della popolazione di Limatola”.