"Non sarà un pranzo di gala", dibattito con Elsa Fornero Organizzato dall'Unisannio per la presentazione del libro del professore Brancaccio

Martedì prossimo, 15 dicembre, alle 15, in diretta sul canale You Tube dell’Università del Sannio, la presentazione dell’ultimo libro di Emiliano Brancaccio, economista di Unisannio, sarà l’occasione per discutere sull’attuale crisi, insieme a Elsa Fornero, Università di Torino, già ministro del Lavoro; Giovanni Tria, Università Tor Vergata, già ministro dell’Economia; Pasquale Tridico, Università Roma Tre, presidente INPS; e il giornalista Gad Lerner. Interverranno al dibattito il rettore dell’Università del Sannio Gerardo Canfora, il direttore del Dipartimento DEMM UniSannio Massimo Squillante, insieme all’autore.

Nel libro edito da Meltemi e curato dal giornalista Gianni Russo Spena, Brancaccio dibatte con i massimi protagonisti della politica economica italiana e internazionale. A partire da una tesi di fondo: la lotta tra capitali per la conquista dei mercati mondiali conduce alla centralizzazione del potere nelle mani di pochi vincitori e alla consequenziale reazione sovranista degli sconfitti. Una “pura lotta di classe in senso marxiano, ma tutta interna alla classe capitalista”, con il lavoro totalmente zittito. A meno di una svolta.