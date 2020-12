Covid, nel Sannio sei decessi in 24 ore I pazienti ora ricoverati all'ospedale San Pio sono 63. Dimesse sei persone

Sono sei i decessi nelle ultime 24 ore nei reparti covid dell'ospedale San Pio di Benevento. Un prezzo altissimo per la provincia sannita con il dato dei decessi che, purtroppo, continua a crescere.

A perdere la vita nelle ultime ore una donna di Benevento di 58 anni, un uomo di Benevento di 72 anni, un 73enne di San Marco dei Cavoti, un uomo di San Giorgio la Molara di 88 anni, una donna di Cusano Mutri di 83 anni e una 71enne di Santa Maria Capua Vetere.

E i decessi ammontano così a centoquarantaquattro dal mese di febbraio.

Erano tutti ricoverati da alcuni giorni all'ospedale Rummo dove i pazienti scendono a 63, di cui 55 della provincia di Benevento.

Ora in terapia intensiva ci sono tre persone, 8 in sub intensiva di pneumologia, 12 i pazienti a Malattie Infettive. Resta Medicina interna il reparto con più ricoverati 27.

Nove i degenti a Medicina d'Urgenza area covid. Quattro al Pronto Soccorso. Ben sei i pazienti dimessi nelle ultime ore, un sannita e cinque residenti in altre province campane.

E per quel che riguarda i nuovi contagi sono 33 i nuovi positivi emersi dai 268 tamponi processati al San Pio (32 soggetti residenti nella provincia di Benevento e ad un soggetto residente in altra provincia).