Saturimetri per la lotta al covid, il dono del Comune Questa mattina la simbolica consegna all'ordine dei medici

“E' un gesto di vicinanza per chi ha difficoltà dal punto di vista sanitario ma anche economico sociale. Così vogliamo donare un piccolo ombrello ai cittadini per ripararsi in questa stagione infernale, oltre che invernale”.

Così il sindaco Clemente Mastella alla consegna dei mille saturimetri che l'amministrazione comunale di Benevento distribuirà alle persone meno fortunate.

Dispositivi indispensabili per misurare l’ossigenazione del sangue e rispondere immediatamente alle insidie del coronavirus.

Questa mattina a Palazzo Mosti la consegna simbolica al Presidente dell'ordine dei medici Giovanni Ianniello.

Saranno i medici di base, infatti, a scegliere le persone a cui destinare i dispositivi.

Una volta individuato il paziente, il medico o pediatra di base provvederà a rilasciare una richiesta nominale su carta intestata, senza riportare la diagnosi, con la quale il paziente o un suo delegato (munito del proprio documento di riconoscimento e copia del documento di riconoscimento del beneficio) potrà ritirare il saturimetro presso l’Ufficio l’Ufficio Relazioni con il Pubblico ubicato

presso la struttura del megaparcheggio di via del Pomerio (Palazzo Impregilo).

Un'occasione in cui il sindaco Mastella ha voluto anche lanciare l'allarme sull'evoluzione del virus.

“In città gira troppa gente – ha detto il primo cittadino – sarà per tutti un Natale diverso, lontani dai propri cari ma è necessario per tutelare noi e gli altri”.

E tornando alla chiusura delle scuole ha ribadito: “Era necessaria, non so cosa succederà dopo Natale ma spero che la cittadinanza scelga la saggezza. Spero di tutelare il più possibile le persone fragili e credo che si salva la vita poi tutto si potrà ricostruire”.

“E' necessario continuare a tenere la guardia alta – ha aggiunto il presidente dell'ordine dei medici Ianniello – soprattutto per evitare la terza ondata del virus. La pressione sugli ospedali comincia ad allentarsi ma la situazione resta critica”. E sui vaccini ha aggiunto: “E' la nostra unica arma anche se la sua non sarà un'azione immediata. Credo che continueremo che dovremo continuare ad osservare le misure di sicurezza fino al Natale 2021. Per quel che riguarda invece la somministrazione dei vaccini se dovesse rivelarsi fondata la volontà del Governo di demandare il reclutamento del personale sanitario a società interinali ci opporremo”.

Sempre sui saturimetri, invece, il vice presidente dell'ordine dei medici Luca Milano ha aggiunto: “E' necessario un appello alla responsabilità. A scegliere l'assegnazione devono essere i medici, spero che i pazienti lasceranno a loro la scelta in tutta serenità”.