Prima domenica di shopping natalizio in centro Ma i negozianti parlano di una timida ripresa e sperano negli acquisti dell'ultimo minuto

Prima domenica di shopping natalizio a Benevento. Da ieri sera anche il capoluogo sannita ha accesso le classiche luminarie di Natale lungo il centralissimo corso Garibaldi dove questa mattina i cittadini sanniti si sono recati per poter acquistare i primi regali. “Guardiamo le vetrine e cerchiamo dei regali da spedire ai figli che quest'anno non verranno, purtroppo questo Natale sarà così”, commenta una signora, e ancora: “Ci siamo ridotti a dover uscire di domenica mattina”, ed anche: “Certo sarebbe stato meglio passare in zona gialla”.

Ma i negozianti parlano di una timida ripresa delle vendite e si spera come sempre negli acquisti dell'ultimo minuto: “Non è quello che ci aspettavamo ma stiamo andando versa la strada giusta. Ci aspettiamo ovviamente di aumentare le vendite e che la gente ritorni nei negozi”, commenta il titolare di una gioielleria che dopo settimane di chiusura anche per quest'anno spera “nelle vendite dell'ultimo minuto”.

Discorso analogo anche per chi è rimasto comunque aperto in questo periodo ma spera nei regali di Natale per un aumento degli affari: “Siamo stati sempre aperti – commenta il titolare di un centro di ottica – ma non è cambiato molto, incrementi di vendita al momento non ne vediamo ma pensiamo che qualcosa si muoverà nei prossimi giorni”.

E dunque le difficoltà per il settore restano e la speranza ora è riposta proprio nello shopping natalizio, ma anche in un miglioramento della curva epidemiologica che consentirebbe alla Campania di passare dalla zona arancione a quella gialla: “La gente è molto cauta – ha commentato Antonio Campese, già presidente della Camera di commercio di Benevento - speriamo ci sia una normalizzazione e non ci siano più lockdown. Le aspettative sono comunque basse, il 21 come sapere c'è il blocco di tutto e noi siamo ancora zona arancione, fossimo stati già zona gialla sarebbe stato meglio. Se arriverà la zona gialla domenica saranno pochi i giorni di mobilità e fruibilità, ma speriamo di vedere comunque un segnale incoraggiante”.