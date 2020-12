Parco ex Caserma Guidoni, al via i lavori Ad annunciarlo il presidente della Provincia, Antonio Di Maria

Avviati i lavori di sistemazione del parco nel complesso immobiliare della ex "Caserma Guidoni" al Viale degli Atlantici di proprietà della

Provincia di Benevento. A comunicarlo il Presidente, Antonio Di Maria ricordando che "nei giorni scorsi aveva dato disposizioni al Settore Tecnico per rendere meglio fruibili e valorizzare gli edifici da qualche tempo adibiti agli Uffici del Giudice di Pace e della Procura".

E dunque, approfittando della giornata festiva "la ditta incaricata ha aperto il cantiere nella ex Caserma e provveduto a mettere in sicurezza gli imponenti alberi incombenti sugli edifici e sui passaggi pedonali; ha proceduto allo sfalcio delle erbe invadenti; ha recintato l’area della

cisterna che insiste all’interno del complesso immobiliare ed ha quindi sistemato le numerose buche presenti nel parcheggio.

I lavori - viene precisato in una nota dell'Ente - supervisionati dal Dirigente del Settore Tecnico Angelo Carmine Giordano, dall’ingegnere Michelantonio Panarese e dall’architetto Gaetano Caporaso, hanno richiesto circa 10mila euro dal Bilancio della Provincia".