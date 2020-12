Italo Treno nel Sannio, Quarantiello: "Grande opportunità" Il commento del vice presidente cittadino di 'Noi Campani'

“La stazione centrale di Benevento è ufficialmente nel percorso ferroviario di Italo Treno. Una grande opportunità per il nostro territorio, sempre più centrale nelle strategie di sviluppo nazionali”. Cosi in una nota Silvana Quarantiello, vice presidente cittadino di 'Noi Campani' che in merito evidenzia: "Dal primo febbraio 2021 si potrà viaggiare dal Sannio al Nord Italia a bordo di un unico treno. Il convoglio porterà i passeggeri dalla stazione di Benevento fino ad alcune delle più importanti province italiane. Sarà molto più semplice, rapido e comodo, dunque, raggiungere Bologna, Firenze, Reggio Emilia, Torino e Milano. Una notizia – aggiunge - che valorizza il Sannio e premia l’impegno e la determinazione dell’attuale amministrazione comunale che, insieme al sindaco Clemente Mastella, lavora senza sosta per colmare il profondo gap, nei diversi ambiti e settori di maggior rilievo, con le altre città".

"Il tema della mobilità territoriale - aggiunge - è da sempre uno degli argomenti principali affrontati dalla politica locale. Ora, finalmente, arriva una soluzione concreta ad una problematica che ha rallentato per troppo tempo lo sviluppo locale. Un segnale positivo, carico di speranza e di ottimismo. Un traguardo importante che spalanca le porte verso un futuro migliore con una Benevento sempre più competitiva”.