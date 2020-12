Covid, San Pio ancora un decesso Si tratta di un uomo di 74anni di Cervinara. Ben 10 i dimessi oggi dal San Pio

Ancora un decesso nell'area covid dell'ospedale San Pio di Benevento. A perdere la vita un uomo di 74 anni di Cervinara. L'ennesima vittima dell'emergenza. Il 150esimo decesso dallo scorso febbraio tra le corsie dell'azienda ospedaliera di Benevento.

Ma dal nosocomio sannita la buona notizia riguarda i dimessi. Sono ben dieci i pazienti guariti (8 sanniti e due di altre province) che hanno lasciato l'ospedale. E scende dunque a 55 il numero delle persone attualmente ricoverate nell'area dedicata al coronavirus.

Tre si trovani in terapia intensiva; dieci sono in pneumologia e sun intensiva (8 sanniti due di altre province), nove i ricoverati nel reparto di malattie infettive (8 sanniti e 1 di altra provincia); 24 i degenti nel reparto di medicina d'urgenza (22 saniti, 2 fuori provincia); sei i ricoverati nel reparto di medicina d'urgenza/sub intensiva area covid; tre si trovano in isolamento nell'area covid del pronto soccorso.