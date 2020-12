Mercato regionale, ecco le regole per ripartire Oggi l'incontro con i rappresentanti regionali e nazionali della categoria

Ingressi contingentati, misurazione della temperatura e controlli all'interno dell'area. Saranno queste le regole alla base del mercato regionale che riaprirà sabato a Benevento nell'area di via Santa Colomba dopo un lungo periodo di stop. Questa mattina il confronto tra l'assessore al commercio, Alfredo Martignetti ed i rappresentanti regionali e nazionali del settore Marrigo Rosato, Segretario nazionale Ana Ugl e Vincenzo Speranza, Segretario regionale Assocampania:

“La perdita di potere d'acquisto delle famiglie, le preoccupazioni per il futuro hanno messo in crisi gli ambulanti – ha sottolineato Rosato – quindi per noi la riapertura del mercato di Benevento è già una buona notizie, un messaggio di fiducia verso gli operatori e offre un'opportunità di acquisto ai cittadini”.

Soddisfatti, dunque, per la riapertura del mercato si guarda ora al futuro: “Abbiamo stabilito di incontrarci ogni mese per un programma di rilancio del commercio ambulante – ha aggiunto Speranza al termine dell'incontro – sia per l'appuntamento regionale del sabato sia per il commercio ambulante nel centro storico”.

Ma quello di sabato resta un “banco di prova importante” per valutare il futuro del mercato. Come ribadito dal delegato al settore invitando tutti al rispetto delle misure a partire dal distanziamento sociale: “E' un banco di prova per noi e per le categorie coinvolte in questa attività, per cui già domani andremo a fare un nuovo sopralluogo. Si deve evitare che dal mercato di sabato emerga una situazione che non consente di ripetere questa apertura”.

Intanto si lavora contestualmente per il rilancio del settore in città: “Mi piacerebbe – ha evidenziato Martignetti – che il mercato avesse una collocazione stabile per poter svolgere al suo interno anche altre attività o eventi non solo nei giorni di mercato”.