Mercato regionale, Martignetti: bene nuovo sopralluogo Questa mattina altra verifica per varchi d'accesso e d'uscita con protezione civile e municipale

Mercato regionale a Benevento, sembra ormai tutto pronto per riprendere con l'appuntamento storico del sabato mattina. Come ricorderà, il mercato era stato sospeso a seguito delle nuove misure anticovid ma da questa settimana potrà ripartire dopo diverse settimane di stop.

Questa mattina nuovo sopralluogo nell'area di via Santa Colomba adiacente allo stadio, che come sempre ospiterà gli stand provenienti da tutto il territorio regionale. Presenti questa mattina insieme all'assessore al commercio Alfredo Martignetti anche gli esponenti della Protezione civile e della Polizia municipale. A loro il compito di monitorare gli ingressi e le uscite.

“Il sopralluogo è andato bene – ha spiegato il delegato al settore al termine del sopralluogo di questa mattina – in quanto le misure erano già state individuate. Anche oggi è intervenuta la Protezione civile, il comandante della Polizia municipale e l'ufficio Tecnico del comune. Abbiamo individuato i due varchi per l'ingresso e l'uscita ai due antipodi del mercato. Già ieri nel corso della riunione con i rappresentanti del settore – ricorda Martignetti – ho chiesto che vi sia la collaborazione perché la giornata di sabato è un banco di prova e serve l'impegno di tutti per evitare assembramenti e consentire di ripetere questo appuntamento qualora la normativa lo consenta. Per il mese di dicembre quello di dopodomani è l'unico appuntamento stabilito visto che il sabato successivo, 26 dicembre, è festivo. Mi auguro che vado tutto bene, per ogni varco ci saranno due persone della Protezione civile a rilevare la temperatura e ci sarà una pattuglia dei vigili urbani per ognuno dei due accessi. Verranno messe inoltre delle transenne per dividere i due varchi d'accesso.

Tutto quello che era possibile fare è stato fatto, per cui mi auguro che ci sia la collaborazione degli espositori affinché tutto possa andare per il meglio”.