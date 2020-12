Nuovi nomi alle strade in città, a breve la segnaletica Si procederà anche alla rilevazione degli accessi e all’attribuzione dei numeri civici

Dopo la realizzazione della toponomastica cittadina alla contrada Montecalvo – Madonna della Salute e in attuazione della delibera di Giunta comunale n. 31 del 31 gennaio 2020, nei prossimi giorni si darà avvio alla messa in opera della segnaletica con l'attribuzione di 29 nuove strade alle seguenti contrade: Santa Colomba, Santa Clementina, Santi Quaranta, Cellarulo, Gran Potenza, Serretelle, Torre Alfieri, Ripazecca, Epitaffio, Pino, Ciancelle e Pontecorvo.

Le strade di nuova denominazione saranno le seguenti:

1. via Masseria Gubitosa;

2. via Masserione;

3. via Serretelle;

4. via della Locanda;

5. via Cellarulo;

6. via Monte San Felice;

7. via delle Fornaci;

8. via Mulino Pacifico;

9. via San Cosimo;

10. via San Pietro fuori le mura;

11. via Giovanni XXIII;

12. via Torre Alfieri;

13. via Macchiarotonda;

14. via Ripazecca;

15. via Epitaffio;

16. via delle locanda Regia;

17. via Moranti;

18. via Castelpoto;

19. via Monte Pino;

20. via Masseria Parrella;

21. via del Pino;

22. via Vallata;

23. via Ciancelle;

24. via Masseria Marziotto;

25. via Morelli e Silvati;

26. via Gran Potenza;

27. via San Vito;

28. via Santa Clementina;

29. via Lugi Sturzo.

Conseguentemente, attraverso l’impresa incaricata dei lavori di messa in opera della segnaletica, si procederà anche alla rilevazione degli accessi per la successiva attribuzione dei numeri civici. Le nuove strade sono già visualizzabili sul SIT (Sistema Informativo Territoriale), accessibile dalla home page del sito ufficiale del Comune di Benevento (www.comune.benevento.it) mediante la funzione “binocolo ricerca strade”, oppure attraverso la consultazione cartografica o in YouTube (SIT comunale Benevento).