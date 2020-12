L'Anps di Benevento raccoglie 2.200 euro per Telethon L'iniziativa dell'Associazione nazionale Polizia di Stato. Formato ringrazia per i contributi

L'associazione nazionale Polizia di Stato (Anps) di Benevento ha partecipato alla raccolta fondi Telethon per aiutare la ricerca di cure per le malattie rare. “Nonostante la situazione sanitaria ed economica difficile in cui tutto il Paese si trova, l'Anps di Benevento è riuscita a raccogliere 2.200 euro da devolvere alla ricerca – ha spiegato il presidente della Sezione di Benevento dell'associazione, Romeo Formato – che ringrazia tutti i soci per la collaborazione e tutti gli amici che con la loro bontà hanno permesso di raggiungere questo bel risultato”. Formato ringrazia inoltre il presidente interprovinciale di Avellino – Benevento, Agostino Annunziata per il supporto e la riuscita della raccolta fondi”.