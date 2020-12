Covid, nel Sannio nessun decesso e ricoveri in calo Dato positivo per il secondo giorno consecutivo al San Pio di Benevento

Da 48 ore non si registrano vittime nei reparti covid dell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento. Una buona notizia, finalmente, dopo gli spaventosi numeri di decessi registrati nei giorni scorsi nel Sannio dove si sono registrate anche 6 vittime in un solo giorno.

Sono 5 – 4 della provincia di Benevento – le persone attualmente ricoverate in terapia intensiva, 11 in pneumologia sub intensiva, 8 in malattie infettive. Resta il reparto di medicina interna ad accogliere più pazienti sintomatici covid con 22 unità. 9 invece le persone in Medicina d'urgenza e 2 nell'area di isolamento del pronto soccorso covid. Per un totale di 57 pazienti. Nelle ultime 24 ore sono state dimesse due persone.