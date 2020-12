Pubblica illuminazione a San Vitale, soddisfatto il Comitato Pantano - San Vitale: ora subito i lavori e un grazie a Comune, assessore Pasquariello e Terna"

Dopo la notizia data dal comune dell'installazione del nuovo impianto di pubblica illuminazione a contrada San Vitale, opera possibile grazie ai fondi di ristoro messi a disposizione da Terna dopo la costruzione e l'ammodernamento del corridoio energetico che attraversa la zona alle porte di Benevento, il Comitato Pantano – San Vitale, che da anni si batte per l'illuminazione della zona, ringrazia l'amministrazione comunale guidata da Clemente Mastella e in particolare “all'assessore Mario Pasquariello da sempre al nostro fianco e che in più occasioni si è sempre dimostrato pronto al confronto per risolvere le problematiche della nostra contrada”. Un risultato per comitato e Comune ottenuto dopo riunioni, confronti e problematiche finalmente risolte. “Grazie a Terna per i fondi messi a disposizione per la nostra contrada. Ora chiediamo – concludono dal comitato Pantano san Vitale – alla ditta esecutrice dei lavori di avviare al più presto le opere e fin da subito diamo loro la nostra disponibilità per risolvere eventuali problematiche o chiarimenti”.