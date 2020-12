A causa della pandemia rinviata "Benevento città in fiore" La presidente Puzella consegnerà un omaggio natalizio ai concorrenti della II Edizione 2019

“Il rispetto dei provvedimenti adottati su tutto il territorio nazionale per il contrasto dell’epidemia da Covid mi ha impedito di organizzare la III Edizione 2020 del Concorso Benevento Città in fiore. Edizione, preciso, semplicemente rinviata”. A comunicarlo la dottoressa Mafalda Puzella, moglie del Project Manager della Manifestazione, dottore Pasquale Mazzone.

“Molti cittadini beneventani, come tante attività commerciali, anche in questa delicata fase storica, hanno voluto mantenere viva la nostra città - ha annunciato Puzella -; hanno, comunque, voluto dare una risposta a quanto fortemente voluto dall’ideatore del Concorso “Benevento Città in fiore”. Grazie alla generosità dei beneventani, scorci ed angoli urbani (vicoli, davanzali, balconi, terrazzi, aiuole) sono divenuti, in periodo di Covid, immagini architettoniche che hanno valorizzato molti luoghi caratteristici di Benevento, dando risalto all’ingegno, alla fantasia, alla creatività di molti e mantenendo vive le emozioni di tutti, in un momento in cui c’è tanta voglia di ripartire. Mi sembra, pertanto, doveroso, ringraziare coloro che, dopo la II Edizione 2019 del concorso 'Benevento Città in fiore', hanno seguitato a sposare quanto di inclusivo, di condivisione, di cultura ci fosse nel progetto del dottore Pasquale Mazzone. Pertanto, come presidente dell’Associazione Informagiovani di Benevento, provvederò personalmente, in prossimità delle festività, alla consegna di un presente, simbolo, per me, della cultura dell’Incontrarsi, seppure….a distanza! Le foto delle numerose 'cornici suggestive' della città saranno pubblicate sulla pagina Facebook e sul portale di Benevento Città in fiore”.