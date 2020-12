"Piazza Duomo sarà area strategica" Mastella e Pasquariello sul finanziamento di 800 mila euro ottenuto

Il progetto di riqualificazione urbana dell’immobile collocato in piazza Duomo è risultato vincitore del bando “Italia City Branding”, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ottenendo un finanziamento di circa 800.000 euro, a cui si andranno ad aggiungere altri 150.000 euro a valere sul bilancio comunale 2021, utili a realizzare la progettazione della riqualificazione e valorizzazione dell’immobile in questione.

Così il sindaco Clemente Mastella e l'assessore ai Lavori Pubblici, Mario Pasquariello.

“Tale risultato – proseguono -, che ha collocato Benevento fra le 31 città italiane prescelte, è il frutto della capacità progettuale dell’Amministrazione Comunale, che è stata sottolineata anche dalle senatrici sannite del Movimento 5 Stelle che ringraziamo anche se, oggettivamente, alcun contributo hanno fornito al conseguimento dell’obiettivo. Al contempo, è la dimostrazione dell’impegno e dell’attenzione che l’Amministrazione Mastella ha sempre rivolto alla risoluzione della problematica relativa ad una importantissima area nodale della nostra città quale è quella di Piazza Duomo che, da oltre un decennio, era divenuto uno spazio urbano incompiuto ed inutilizzato. Con la proposta progettuale “Piazza Duomo Benevento” il Comune mira a restituire alla città un’area urbana strategica. L’edificio oggetto della riqualificazione è collocato all’inizio della cosiddetta “buffer zone” Unesco. Recuperare quell’area urbana, fornendo un nuovo spazio sociale ed aggregativo, consentirà di dar vita ad un nuovo polo attrattivo sia per i turisti che per l’intera comunità locale.

E’ evidente che il riconoscimento del finanziamento per la progettazione è prodromico alla concessione del finanziamento per la realizzazione dell’opera, per un importo di circa 8 milioni di euro. Dunque, dopo gli ultimi riconoscimenti circa la qualità della vita e circa la trasparenza dell’agire amministrativo, il Comune di Benevento si vede premiato per la qualità progettuale messa in campo. Tali traguardi rappresentano, checchè ne dicano i soliti detrattori di professione, la sintesi dell’impegno che l’Amministrazione Mastella profonde quotidianamente per risollevare le sorti della nostra città”.