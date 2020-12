Covid, ancora tre dimessi. Scende il numero dei ricoverati Il bollettino dell'azienda ospedaliera San Pio

Ancora tre dimessi dall'area covid dell'azienda ospedaliera San Pio. Sono 56 adesso i pazienti ricoverati per coronavirus nel nosocomio cittadino (47 sanniti e 9 provenienti da altre province).

Cinque quelli nel reparto di terapia intensiva, 11 in pneumologia e sub intensiva, 5 nel reparto di malattie infettive, 25 nel reparto di medicina interna, 9 in medicina d'urgenza e sub intensiva area covid, mentre un paziente si trova ricoverato nell'area di isolamento dedicata al pronto soccorso.

Per fortuna anche oggi il bollettino dell'azienda ospedaliera non segnala alcun decesso.