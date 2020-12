La Coldiretti celebra la 70esima 'Giornata del ringraziamento' Evento in tono minore senza la sfilata dei trattori ed il mercatino dei prodotti tipici

Una giornata del ringraziamento in tono minore, ma pur sempre all'insegna di una tradizione importante per il mondo rurale. Celebrata oggi anche a Benevento la 70esima 'Giornata del Ringraziamento' di Coldiretti, senza però la sfilata dei trattori, senza mercato Campagna Amica, senza festeggiamenti, ma sempre molto sentita dai soci e dall'organizzazione.

All'arcivescovo Felice Accrocca è stata consegnata anche una statuetta raffigurante un'infermiera da collocare nel presepe, come ringraziamento al personale sanitario.

La statuetta è stata consegnata dal vicepresidente nazionale di Coldiretti Gennarino Masiello e dal presidente di Confartigianato Benevento, Vincenzo Lombardi.

Ha partecipato alla santa messa il presidente della Provincia di Benevento Antonio Di Maria, affiancato dal direttore della Coldiretti di Benevento, Gerardo Dell'Orto.

Il presidente Masiello nel suo saluto “ha ringraziato l'Arcivescovo per le parole di accorata vicinanza al lavoro dei campi e delle stalle”, ricordando quindi il “ruolo fondamentale degli agricoltori nella pandemia, che non si sono mai fermati per garantire il cibo sulle tavole”.