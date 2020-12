Mastella: a Natale siate prudenti L'appello del primo cittadino: massima attenzione per evitare nuovi contagi

"In Gran Bretagna i casi Covid sono aumentati del 50%, per la mutazione del virus, ed il ministro della salute inglese ha detto che questa variante è fuori controllo. C'è davvero qualcuno che possa pensare che il fenomeno resterà confinato nell’ isola? Temo, ma spero di no, che arriverà anche da noi".

Così il sindaco Clemente Mastella torna a parlare del Covid

"Il vaccino - prosegue- é fondamentale e pare funzioni. Il mio invito è a vaccinarsi anzi sarei dell’idea di obbligare a vaccinarsi. A gennaio faremo il punto e decideremo il da farsi. Temo altresì che il virus si propagherà più velocemente e i contagi a gennaio saranno rilevanti. Resta la mia flebile voce ad essere prudenti a non trovare il modo di scavalcare i confini delle norme sanitarie. La furbizia non paga. Non è la lotta tra guardie e ladri. Il virus è il nemico . E per ora non se ne va".