Nuovo decesso covid nel Sannio ma contagi in calo Dopo due giorni senza morti. Si tratta di un 66 enne di Frasso Telesino.

Tregua terminata. Nel Sannio si torna a morire con il coronavirus. Dopo due giorni di tregua al San Pio, dove non si erano registrati morti, ritornano i decessi: a soccombere in area covid è un uomo di 66 anni di Frasso Telesino.

Si tratta della centocinquantunesima vittima nel nosocomio sannita dall'inizio dell'epidemia, e ancora una volta sannita dunque.

Per quanto attiene ai sanniti: siamo oltre le cento vittime, e c'è da considerare che nella prima fase erano state 17. Dunque, ottobre e novembre in particolare sono stati mesi assolutamente nefasti per la provincia di Benevento per quanto attiene al coronavirus.

Stabile il numero di pazienti in area covid: erano 56 nella giornata di sabato e sono diventati 58 oggi. In considerazione del decesso e delle zero dimissioni di ieri (il sabato e la domenica il dato in merito si azzera) vuol dire che tre sono stati i nuovi ricoveri nell'area dedicata al coronavirus del nosocomio sannita nelle ultime 24 ore.

E, almeno da quel che sono i dati relativi ai nuovi contagi, sembrerebbe anche anche nel Sannio la curva sia in fase discendente dopo aver toccato il picco proprio nelle ultime settimane: i dati di ieri dicono che dei tamponi effettuati all'ospedale del capoluogo sono emerse solo 7 nuove positività. Su 87 test sono meno del 10 per cento, in linea dunque con la media regionale. Sullo stesso trend i dati Asl: 176 tamponi, 16 i positivi.