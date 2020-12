Covid. Ancora tre morti all'ospedale San Pio Scende l'età delle vittime. Si tratta di due uomini di 68 e 63 anni e di una donna di 70

Bilancio pesante oggi nel Sannio dai reparti Covid dell'ospedale San Pio. Il nosocomio sannita registra tre decessi, portando a 154 il numero delle vittime.

Si tratta di un uomo di 68 anni di Bonea (leggi qui), un uomo di 63 anni di Pietrelcina e una donna di Sant'Agata dei Goti di 70 anni.

Scende dunque anche l'età delle vittime e purtroppo non si registrano guarigioni, di conseguenza nessuna dimissione. Sono 56 i degenti al Rummo: 3 i pazienti in terapia intensiva; 12 in pneumologia sub intensiva; 7 nel reparto malattie infettive, 24 in medicina interna; 9 in medicina d'urgenza, un solo paziente è ricoverato presso l'area covid del pronto soccorso.