Ferrovieri dell'ex deposito donano giocattoli Destinati alle famiglie in difficoltà attraverso la Caritas e Parrocchia del Rione Ferrovia

“Stiamo realizzando un momento di gioia per le famiglie in difficoltà che non potranno acquistare quella sorpresa, tanto attesa, da tutti i bambini durante le festività natalizie”. Questo l'annuncio dei Ferrovieri e lavoratori dell’impianto manutenzione presso la stazione centrale di Benevento che lanciano l'iniziativa: “Semplicemente un atto di vicinanza, un gesto di solidarietà che ferrovieri e lavoratori dell’ex deposito locomotive di Benevento vogliono dedicare con affetto alla comunità, visto il momento e la tristezza che ci circonda.

Ci siamo resi conto – spiegano - che donare un giocatolo a un bambino può significare tanto e per noi attualmente non pesa molto, a differenza di tutte quelle famiglie che per via del Covid-19 stanno vivendo una forte difficoltà economica senza precedenti. Il nostro intento è quello di donare un sorriso, un momento di gioia per i bambini. Come ferrovieri e lavoratori dell’Impianto Manutenzione Corrente crediamo sia fondamentale anche come auspicio di fiducia per il domani. Il 4 gennaio sarà nostra cura donare alla Caritas, alla Parrocchia del rione ferrovia e all’assessorato dei servizi sociali, i regali da consegnare ai bambini".