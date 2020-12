Confindustria, ecco le direttrici del presidente designato Vigorito: "Infrastrutture, valorizzare i giovani e sinergia tra imprese e associazioni"

“Ho presentato all'assemblea quattro direttrici sulle quali la Confindustria di Benevento dovrà lavorare in continuazione dell'attività svolta fin qui dai presidenti che mi hanno preceduto”. L'avvocato Oreste Vigortio è soddisfatto del risultato raggiunto a larga maggioranza con la designazione alla guida di Confindustria Benevento. Ad attendere l'ormai prossimo presidente degli industriali c'è una sfida importante, l'ennesima per l'imprenditore Vigorito ora al fianco degli industriali sanniti. L'avvocato Vigorito al termine della riunione traccia ai membri del Consiglio generale le prime linee guida di quella che sarà la sua presidenza dopo l'ufficializzazione che avverrà durante l'assemblea di gennaio. I primi pilastri su cui la squadra del designato avvocato Vigorito sarà chiamata a lavorare per il bene dell'economia sannita che sta attraversando un momento difficile a causa della pandemia.

“Vanno certamente valorizzate – ha spiegato Vigorito - in primo luogo le risorse del territorio da un punto di vista turistico ma non solo”. Altra direttrice sono certamente “le infrastrutture senza le quali nessuno fa progressi, come ci ha insegnato il grande Impero Romano famoso per aver pensato e costruito strade solide”. Fondamentale per quello che sarà il futuro programma della presidenza Vigorito saranno i giovani e le nuove tecnologie: “Dobbiamo arrestare l'emorragia dei nostri giovani costretti ancora oggi a lasciare il Sannio. Poi – ha annunciato ancora Oreste Vigorito, cittadino onorario di Benevento - occorre una sinergia tra imprese e associazioni del territorio. Essendo confindustria Benevento la più piccola delle confederazioni della Campania credo sia fondamentale guardare sempre anche alle esigenze dei sanniti, delle persone che vivono in questi territori”. Il presidente designato ritiene però fondamentale, per un solido sviluppo della provincia di Benevento “realizzare nel più breve tempo possibile l'alta velocità – capacità ferroviaria e il raddoppio della Statale Telesina 372. Fondamentale per il Sannio una valida ragnatela viaria e ferroviaria tra il Sannio e Napoli. Credo che su questi punti Confindustria e gli associati si debbano impegnare partecipando ai tavoli istituzionali dove si decide il futuro dei giovani”.

L'imprenditore Oreste Vigorito accende poi i riflettori su altri due fondamentali settori che non saranno assolutamente tralasciati dal programma che a breve sarà stilato: l'artigianato e l'agricoltura”.

“Era quasi un atto dovuto per le sue capacità e le sua disponibilità non soltanto in chiave economica e industriale”. Così il sindaco di Benevento, Clemente Mastella commenta la designazione di Vigorito a presidente della Confindustria sannita. “Vigorito – ha aggiunto il primo cittadino - gode di stima incondizionata anche al di fuori del Sannio e questo è dimostrato dal fatto che tutti si sono trovati d'accordo sul suo nome. Spero ci sia sempre collaborazione tra noi per il bene di Benevento e del Sannio intero”.