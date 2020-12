Terminati i lavori sul Ponte Ufita ad Apice scalo Da domani al via i collaudi per l'imminente riapertura

Ultimati questa mattina ad Apice Scalo i lavori per il rifacimento del ponte Ufita e per la ricongiunzione della Strada provinciale 27 Benevento – Apice. Lo comunica Antonio Di Maria, presidente della Provincia, che ha accolto con soddisfazione la notizia dell’ennesimo sopralluogo tecnico presso il cantiere dei lavori.

Di Maria ha avuto assicurazione dal dirigente del Settore Tecnico della Provincia, Angelo Carmine Giordano, che già da domani verranno eseguite le necessarie prove di carico sul nuovo ponte, attività propedeutica all’apertura al traffico veicolare della nuova arteria in tempi brevissimi.

Si conclude così un travagliato periodo per la storia della comunità apicese e di quelle dei Comuni viciniori sia irpini che sanniti, costrette a servirsi di una passerella provvisoria da quando nel 2015 un alluvione aveva ingrossato in misura spropositata la portata del fiume Ufita e, dunque, spazzato via il ponte e buona parte delle sponde su cui insisteva la Provinciale n. 27.