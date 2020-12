Chiusa in un sacco e abbandonata, la triste storia di Hope Salvata dall'associazione Una zampa sul cuore

"Siamo sotto Natale, ci si aspetterebbe di percepire nell'aria una maggiore predisposizione alle buone azioni e invece...".

Cominciano così i volontari dell'associazione Una zampa sul cuore di Benevento per raccontare l'orrore. Una cagnolina chiusa in un sacco e legata è stata salvata da un destino atroce.

"Siamo stati contattati da una ragazza - proseguono- che per caso si è trovata a passare in una stradina secondaria e ha notato questo orrrore.

Non ci sono altre parole per definire questo gesto inaudito...

Qualcuno ha ben pensato di sbarazzarsi di una dolce cagnolina, udite udite: chiudendola in un sacco per i rifiuti, mettendole una corda al collo.

Le intenzioni di questa feccia umana, erano chiaramente quelle di uccidere in modo atroce una povera creatura che in lui/lei aveva fiducia.

Faremo delle indagini personali in zona, intanto dateci una mano a condividere l'appello.

Ci stiamo attivando per fare i controlli di routine (controllo del chip/visita veterinaria) ma per lei cerchiamo sicuramente una vita migliore.

Ci occuperemo noi della sterilizzazione, per ora cerchiamo quanto meno uno stallo per salvarla, perché lì non può restare...

È Natale, passiamoci una mano sul cuore.

A breve ci saranno ulteriori aggiornamenti.

L'abbiamo chiamata Hope , con l'augurio che ricevendo condivisioni, si riaccenda per lei la "speranza" di una vita migliore di quella che ha fatto finora.

Si tratta di una femmina molto giovane d'eta (sotto l'anno di vita), simile pastore tedesco. È molto docile, cerca il contatto umano ed è molto dolce.

La cagnolina si trova a Benevento ma per una buona adozione arriva ovunque previo preaffido".