Confagricoltura. Casazza nel Consiglio nazionale Agriturist La nomina del presidente provinciale della confederazione di Benevento

Antonio Casazza, membro del direttivo di Confagricoltura Campania, presidente di Confagricoltura Benevento, è stato nominato all’unanimità dal Consiglio nazionale di Agriturist quale membro dello stesso organismo dirigente dell’associazione, su proposta del presidente nazionale Agriturist, Augusto Congionti. La cooptazione, operata lunedì 21 dicembre 2020, porta a due la rappresentanza campana in consiglio nazionale di Agriturist, di cui fa parte di diritto Giovanna Rispoli, presidente regionale per la Campania dell’associazione.

“Ringrazio – ha affermato Casazza - il presidente Congionti, il vicepresidente nazionale Leonardo Gravante e Giovanna Rispoli, per questa nomina e per il lavoro sindacale sin qui svolto in questa delicata fase”. Agriturist è l'Associazione Nazionale per l'Agriturismo, l'Ambiente e il Territorio. Costituita dalla Confagricoltura nel 1965, è stata la prima associazione agrituristica in Italia, nata per promuovere e tutelare l'agriturismo, i prodotti nazionali dell'enogastronomia regionale, l'ambiente, il paesaggio, la cultura rurale. Attualmente l'Agriturist associa circa 5.000 aziende agricole (soci "ordinari") che svolgono o intendono svolgere attività agrituristica, assistendole sotto il profilo normativo, organizzativo e promozionale. L'Agriturist associa anche 12.000 appassionati di agriturismo.