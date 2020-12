I lavoratori Esaf consegnano pacchi alimentari per i bisognosi L'offerta arrivata al Banco alimentare della Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù ai Cappuccini

I lavoratori dell'Esaf, in occasione del Natale, hanno consegnato, presso la Sala “Angelo Mario Biscardi” della Provincia al Largo Carducci di Benevento, 100 pacchi alimentari al Banco Alimentare della Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù ai Cappuccini.

La generosa donazione dei dipendenti della Società incaricata dalla Regione Campania di manutenere le Strade provinciali sannite, si è svolta presso la sede della Provincia perché i lavoratori avevano chiesto, alcuni giorni addietro, al presidente Antonio Di Maria di indicare loro a chi dovesse essere consegnato materialmente questo segno di solidarietà che avevano intenzione di compiere.

I dipendenti dell’Esaf avevano, infatti, informato Di Maria, nel corso di una riunione svoltasi presso la Sala Consiliare della Rocca dei Rettori, di voler dimostrare tangibilmente la loro gratitudine nei confronti di un territorio che li aveva visti finalmente tornare al lavoro dopo un periodo per loro di acuta difficoltà. Il Presidente, nel dare atto della bellezza del gesto, si era riservato di comunicare le modalità più opportune per la consegna del dono alle persone sannite in condizioni di difficoltà ed aveva quindi indicato il Banco Alimentare della Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù che si trova alla sommità del Viale Mellusi del capoluogo.

Da queste premesse, è nato il momento simbolico della consegna dei pacchi presso la Sala “Angelo Mario Biscardi” ai rappresentanti del Banco Alimentare della Parrocchia del Sacro Cuore, e cioè al parroco fra' Gianluca Manganelli ed al responsabile Mimmo Russo.

Erano presenti per la Provincia, il presidente Di Maria ed il capo staff Renato Parente; il parrocco frà Manganelli ed il responsabile del Banco, Russo, nonché una delegazione di lavoratori con il portavoce Mimmo Panico.

Il presidente Di Maria ha definito “nobile” il gesto degli uomini e delle donne che, con la tuta dell’Esaf, provvedono quotidianamente alla manutenzione delle strade provinciali: “Questa donazione” - ha commentato Di Maria - “nasce dalla grande sensibilità verso i problemi e le difficoltà dei meno abbienti da parte di persone che, dopo un periodo di tempo tanto lungo quanto accidentato, hanno finalmente ritrovato il posto di lavoro. In un certo senso questi uomini e queste donne hanno voluto creare un gemellaggio con il territorio che li ha accolti. Il gesto di solidarietà di questi lavoratori è bellissimo ed io li ringrazio di cuore”.

Il parroco frà Manganelli ha a sua volta ringraziato i lavoratori per quanto hanno fatto e per aver avuto fiducia nel Banco Alimentare della Parrocchia. Il lavoratore Panico ha detto: “Abbiamo pensato che questo gesto di solidarietà era un modo per dire grazie alla provincia di Benevento per averci accolto. Vogliamo andare nella stessa direzione per le persone in difficoltà. Non basta aspettare il vaccino, umanatemene occorre essere vicini a chi è in difficoltà".