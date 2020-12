Covid, al San Pio zero decessi e tutto pronto per il vaccino Aumentano i ricoveri. Da domenica le prime 100 somministrazioni al personale sanitario

Zero decessi nelle ultime 24 ore al San Pio di Benevento dove, però, torna a crescere il numero dei ricoverati. Sei in più rispetto a ieri. Sono infatti 59, di cui 49 della provincia di Benevento le persone ricoverate nei reparti covid. In particolare, restano 4 le persone in terapia intensiva, 13 in sub intensiva pneumologica, 24 in medicina interna, 9 in malattie infettive, 7 nell'area covid della Medicina d'Urgenza e 2 nell'area isolamento covid.

All’Azienda Ospedaliera “San Pio” è intanto già iniziato il conto alla rovescia per il “V-day”.

Puntuale all’appuntamento europeo del 27 dicembre per l’inoculazione dei primi vaccini anti-covid, la Direzione Generale del nosocomio sannita, guidata da Mario Nicola Vittorio Ferrante, ha già mobilitato per l’operazione sette medici, che saranno affiancati da esperti infermieri, operatori socio sanitari per l’igienizzazione delle postazioni ed amministrativi per gli adempimenti burocratici.

A ricevere le prime cento dosi disponibili saranno altrettanti operatori sanitari impegnati in prima fila nella lotta all’infido coronavirus, ai quali saranno somministrati i vaccini prodotti dalla Pfizer-BioNTech.

Seguiranno successivamente, appena verranno consegnate le dosi necessarie, tutti gli altri dipendenti ed il personale operante nella struttura ospedaliera, per un totale di circa 1400 unità.

Nel Polo Didattico del nosocomio di via dell’Angelo sono state predisposti tre ambulatori, una sala di osservazione, nella quale il vaccinato sosterà per circa 20-30 minuti, nonché una postazione di emergenza con la presenza di un esperto rianimatore, pronto ad intervenire qualora dovesse ravvisarsi qualche reazione di carattere allergico.

“Vediamo finalmente la luce in fondo al tunnel – ha dichiarato il direttore Generale Ferrante – L’inizio di una campagna vaccinale unica nella storia segna una svolta fondamentale verso la sconfitta di un virus che troppi dolori e lutti ha inflitto all’umanità e noi, come sempre, siamo pronti alla lotta”.