Gli auguri del sindaco Mastella ai dipendenti comunali "Il dominio che si immaginava potessimo avere sulla natura si è infranto su un minuscolo virus"

Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella ha inviato un messaggio di auguri ai dipendenti comunali per il Natale. Poche e semplici righe per rimarcare la difficoltà del momento a causa del coronavirus e per ringraziare quanti stanno attuando tutte le misure per impedire l'ulteriore diffusione del covid.

“Grazie, ecco quanto mi sento di dire a tutti voi. Grazie per il senso di responsabilità, grazie per la vostra dedizione, grazie per un lavoro che il terremoto virale ha reso più difficile e tormentato. Il mondo, anche il nostro mondo quotidiano, non sarà più' lo stesso. Cambieranno le relazioni umane, cambierà la certezza sul dopo, mitigando la speranza.

Il dominio che si immaginava potessimo avere sulla natura si è infranto su un minuscolo virus, dimostrando la nostra fragilità. A noi tocca ora vivere quel che ci è dato di vivere; i sogni sembrano frantumati. Solo l'annuncio della natività sembra metterci al riparo da paure ed incertezze. Quanto a noi continueremo ad aver cura della nostra comunità. E di questo, della vostra collaborazione, vi ringrazio . Auguri a voi ed alle vostre famiglie".