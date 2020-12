Statuetta dell'Infermiere nel presepe di monsignor Battaglia Dal Sannio a Napoli per consegnare la statuetta simbolo della lotta al covid

Dal Sannio a Napoli per consegnare la statuetta dell'infermiere a monsignor Domenico Battaglia. Questa mattina il vice presidente nazionale di Coldiretti Gennarino Masiello con il direttore della Coldiretti di Benevento, Gerardo Dell'Orto e il rappresentante di Confartigianato Salvatore Carlo, ha consegnato a monsignor Domenico Battaglia la statuetta raffigurante un'infermiera che vuole essere un omaggio al personale sanitario in prima linea contro il covid. Per l'occasione il presidente Masiello ha donato al prossimo arcivescovo di Napoli il libro "La gente dei campi", che racconta la storia della Coldiretti.

"Don Mimmo, come si fa chiamare il vescovo - commentano i promotori dell'iniziativa - ha voluto riservare parole di profonda condivisione e fede sul suo imminente ed importante incarico, che lasciano già immaginare il grande segno che lascerà a Napoli e in Campania".