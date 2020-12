Accrocca: "Natale: non sentiamoci soli anche se in solitudine" Il messaggio dell'arcivescovo metropolita di Benevento

Ecco il messaggio natalizio dell'arcivescovo di Benevento, monsignor Felice Accrocca: "Viviamo un Natale particolare, è inutile nascondercelo. Un Natale al quale non eravamo abituati perché, anche sotto le bombe della guerra, ci si poteva stringere gli uni agli altri. Adesso no, siamo costretti per necessità ad una solitudine; ma pure nella solitudine dobbiamo non sentirci soli. Non siamo soli perché il Signore, che viene tra noi, viene anche dentro di noi se sappiamo accoglierlo. Questo deve allora aiutarci ad accrescere il desiderio degli altri e l’interesse per gli altri. Sia un Natale vissuto nella discrezione, ma non disinteressiamoci gli uni degli altri. A tutti un buon Natale, un Natale che sia diverso e che sia preludio di una rinascita quando questa bufera sarà terminata, speriamo presto, per poterci stringere gli uni agli altri e camminare insieme sulle vie del Signore”