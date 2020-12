Il presepe del Comitato di quartiere Santa Clementina - FOTO Nonostante la pandemia continua l'impegno dei residenti

Nonostante un Natale strano e in sordina per via della pandemia che ha compromesso eventi e manifestazioni, il comitato di quartiere Santa Clementina ha allestito il suo presepe all'interno dell'area dell'antica omonima chiesa. Il presepe di quartiere, interamente costruito dal socio del comitato, Carmine Tretola è largo 2,50 metri e lungo più di 5 metri. E' l'opera che lo scorso anno vinse il primo premio al Palio dei Presepi organizzato dalla Pro Loco di Benevento.