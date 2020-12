Covid, ancora vittime nel Sannio Un decesso al San Pio, 3 comunicati dalla Asl di Benevento

Ancora morti nel Sannio. L'epidemia di coronavirus continua a fare vittime. Al San Pio è deceduta una donna di 91 anni di Dugenta. Sale anche il numero delle persone ricoverate nei reparti covid dell'ospedale San Pio. I degenti sono sessanta.tre si trovano nel reparto di terapia intensiva, 13 nel reparto pneumologia e sub intensiva, 11 in malattie infettive, 25 in medicina interna, 7 in medicina d'urgenza sub intensiva e 1 solo paziente si trova nell'area allestita al Pronto soccorso. Nessun dimesso, invece, dal San Pio.

Sono tre, invece, i decessi secondo il bollettino dell'Asl di Benevento.

Nove, invece, i nuovi positivi a fronte dei 91 tamponi effettuati. Diciassette i guariti secondo l'azienda di via Oderisio.