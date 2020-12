Zona rossa, regole rispettate: file solo dinanzi a farmacie Benevento deserta. Il comandante Polizia Municipale, Bosco: multe solo per infrazioni stradali

Nessuna multa per l'inosservanza delle norme anticovid previste per le zone rosse a Benevento. Comminate solo sanzioni per inosservanza del codice della strada e in particolare per auto parcheggiate sugli attraversamenti pedonali o negli stalli riservati agli invalidi. File di persone solo dinanzi alle farmacie aperte e pochi supermercati in funzione. È questo un primo bilancio dei tre giorni di festività natalizie nel Sannio. Si parte dalla vigilia di Natale e Natale. Tanti i controlli effettuati da Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e dagli agenti della polizia locale in tutta la provincia. Ieri maxi posto di controllo della polizia stradale lungo la Telesina, tra Telese Terme e Benevento dove sono state fermate e controllate centinaia di auto e certificazioni esibite agli agenti dagli automobilisti in transito nonostante la zona rossa.

Questa mattina in città, invece, pioggia e strade semideserte pattugliate sempre dalle forze dell'ordine. Bilancio positivo, anche se le verifiche proseguiranno per tutta la giornata per gli agenti della polizia municipale. “Per fortuna non abbiamo elevato nessuna contravvenzione” ha spiegato il comandante dei vigili, Fioravante Bosco. “Le persone hanno rispettato appieno le norme anticontagio previste per le zone rosse. Le auto che questa mattina circolano spesso sono di persone che devono raggiungere i pochi supermercati aperti o le farmacie”. Insomma un primo bilancio abbastanza positivo anche se il comandante della polizia municipale di Benevento accende i riflettori su un malcostume degli automobilisti beneventani: “Le uniche sanzioni sono state comminate per gli automobilisti che ancora oggi non riescono a capire che non si deve parcheggiare sulle strisce pedonali o in prossimità degli stalli e degli scivoli per i disabili. Un'abitudine bruttissima che compromette anche quello che dovrebbe essere un bigliettino da visita per Benevento, ovvero il senso civico delle persone e degli automobilisti in genere”.

Una lunga fila, invece, si è registrata per tutta la mattinata dinanzi alla Farmacia aperta per il turno pomeridiano e festivo ci Corso Vittorio Emanuele.