Anziana di San Bartolomeo in Galdo muore nei reparti covid Un decesso e due dimissioni al San Pio. Domani primi vaccini agli operatori sanitari

E' di una persona deceduta e due pazienti dimessi dai reparti covid dell'Azienda ospedaliera San Pio di Benevento il bilancio delle ultime 24 ore dell'emergenza sanitaria provocata da mesi dalla pandemia. Un bilancio che purtroppo fa contare decine di vittime nel Sannio. In calo i pazienti ma purtroppo giorno dopo giorno si continuano a registrare decessi. L'ultimo riguarda una 95enne di San Bartolomeo in Galdo ricoverata al Rummo da alcuni giorni.

Restano tre le persone che combattono la loro battaglia contro il Covid all'interno del reparto di Terapia intensiva del San Pio. 12 invece sono invece i degenti della Pneumologia sub intensiva, 11 i letti occupati a Malattia infettive, 24 i pazienti in Medicina Interna, 7 in Medicina D'urgenza e una persona resta in attesa all'interno dell'area covid del Pronto Soccorso.

Intanto c'è attesa al San Pio, come d'altronde in tutta Italia, per domani quando anche nell'ospedale sannita saranno somministrate le prime dosi del vaccino che in queste ore arriverà presso l'azienda ospedaliera di II livello di Benevento. Una speranza che finalmente si accende negli ospedali del nostro Paese.

Le prime dosi verranno impiegate per immunizzare alcuni operatori sanitari, nei prossimi giorni e settimane toccherà agli anziani delle Rsa, a tutti gli operatori sanitari e poi pian piano i vaccini dovranno essere disponibili per tutti.