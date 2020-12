Una splendida Benevento natalizia vista dal drone Il video realizzato da Raffaele Pilla col patrocinio dell'Arcidiocesi

Uno splendido Tour, dalla Rocca al Duomo, entrando all'interno della cattedrale. E' quello realizzato via drone da Raffaele Pilla, farmacista e appassionato di droni di Benevento, che ha realizzato il video col Patrocino morale dell'Ufficio per la Cultura ed i Beni culturali dell'Arcidiocesi di Benevento diretto da Don Mario Iadanza e con la collaborazione di Don Abramo Martignetti.

Un video augurale dunque, tra le bellezze di Benevento, con al termine il messaggio dell'arcivescovo Accrocca per salutare i beneventani in un momento difficile.